Ліга Європи, 1-й тур, "Ріу Аве" - "Динамо": онлайн відео-трансляція

Це буде перша гра португальської команди в основному турнірі єврокубкового змагання.

Київське "Динамо" вирушає в гості до дебютанта турніру "Ріу Аве", але виїзд простим не буде, оскільки український клуб не кращим чином виступає в Португалії."Динамо" виграло лише один із семи виїзних поєдинків з португальськими командами. На груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА-2008/09 був переможений "Порту" з рахунком 1:0. Ще одну зустріч динамівці завершили внічию, а в інших п'яти зазнали поразки. Крім того, український клуб в п'ятий раз поспіль доходить до групової стадії, і лише в сезоні 2011/12 кияни не пробилися в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Не схильний до недостатнім настроїв напередодні гри і тренер киян Сергій Ребров. "Ріу Аве" - це дуже хороша команда. Як і будь-яка інша португальська команда, адже всі вони сповідують атакуючий стиль гри. Дуже технічні і кваліфіковані футболісти. І те, що "Ріу Аве" мало хто знає в Україні, ще нічого не значить. Це команда зараз доводить тим, що вона знаходиться на першому місці в головному чемпіонаті Європи", - заявив Ребров на традиційній передматчевій прес-конференції за добу до початку гри.

Найвищим досягненням португальського клубу досі залишається 5-е місце в чемпіонаті Португалії сезону 1981/82. А в сезоні 2013/14 команда посіла 11-е місце, відставши за підсумками 30-ти турів від чемпіона "Бенфіки" з Лісабона, ні багато, ні мало, на 42 очки. Тим не менш, команда добилася першого в історії потрапляння в єврокубки завдяки виходу у фінал Кубка Португалії, де поступилася "Бенфіці" з рахунком 0:1.

На котирування букмекерських контор фаворитом з невеликою перевагою є український клуб. На перемогу "Динамо" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,24 до 1, на нічию - 3,4 до 1, а на перемогу "Ріу Аве" - 3,5 до 1.

Стали відомі стартові состави команд:

"Ріу Аве": 1. Кассіо, 12. Ліонн, 15. Пінту, 46. Марсело, 8. Тарантіні, 10. Дієго Лопес, 11. Брессан, 20. Педру Морейра, 13. Боатенг, 17. Укра, 3. Жуано

Запасні: 93. Едерсон, 16. Нуну Лопеш, 14. Вілаш-Боаш, 30. Вакасо, 9. Хассан, 33. Джебор, 77. Гонсалвеш И.

"Динамо": 1. Шовковський, 6. Драгович, 24. Віда, 26. Бурда, 16. Сидорчук, 17. Рибалка, 27. Макаренко, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравец

Запасні: 23. Рибка, 3. Селін, 4. Велозу, 29. Буяльський, 45. Калітвінцев В., 77. Цуріков, 91. Теодорчик.