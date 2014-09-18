Збірна України з футболу пропустила вперед Росію в рейтингу FIFA
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (FIFA) 18 вересня опублікувала нову версію рейтингу національних збірних, згідної якої збірна України опустилася на 2 місця в таблиці - з 22-го на 24-е - пропустивши вперед збірні Росії та Кот'д-Івуару.
Про це повідомляється на офіційному сайті FIFA.
На даний момент, у збірної України 855 балів, в той час як у івуарійців 879 пунктів, а у росіян - 875.
Протягом останнього місяця збірна України провела один офіційний матч, програвши на старті відбору Євро-2016 команді Словаччини - 0:1.
Також відбулися суттєві зміни в першій десятці рейтингу. Так Колумбія обігнала Нідерланди і перемістилася з 4-го на 3-е місце, Бразилія обігнала Уругвай (6-7 місця), а Франція випередила Швейцарію (9-10 місця).
Таким чином, десятки найсильніших команд світу тепер виглядає так: Німеччина (діючий чемпіон світу), Аргентина, Колумбія, Голландія, Бельгія, Бразилія, Уругвай, Іспанія, Франція, Швейцарія.
Нова версія рейтингу ФІФА буде оприлюднено 23 жовтня.