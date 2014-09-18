Збірна України з футболу пропустила вперед Росію в рейтингу FIFA

Про це повідомляється на офіційному сайті FIFA.

На даний момент, у збірної України 855 балів, в той час як у івуарійців 879 пунктів, а у росіян - 875.

Протягом останнього місяця збірна України провела один офіційний матч, програвши на старті відбору Євро-2016 команді Словаччини - 0:1.

Також відбулися суттєві зміни в першій десятці рейтингу. Так Колумбія обігнала Нідерланди і перемістилася з 4-го на 3-е місце, Бразилія обігнала Уругвай (6-7 місця), а Франція випередила Швейцарію (9-10 місця).

Таким чином, десятки найсильніших команд світу тепер виглядає так: Німеччина (діючий чемпіон світу), Аргентина, Колумбія, Голландія, Бельгія, Бразилія, Уругвай, Іспанія, Франція, Швейцарія.

Нова версія рейтингу ФІФА буде оприлюднено 23 жовтня.