Челсі програв фінал Кубка Ліги
19:39, 24 лютого 2008Спорт
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Знадобився додатковий час
Сьогодні в Англії вирішилася доля першого трофея нинішнього сезону - Кубка Ліги. У драматичному матчі команда Андрія Шевченка поступилася Тоттенхему. Переможець визначився в додатковий час.
Англія. Кубок Ліги. Фінал Тоттенхем
Фінал
Тоттенхем- Челсі 2:1 (1:1)
Голи: Бербатов 70 пен, Вудгейт 94 - Дрогба 39
Тоттенхем: Робінсон, Хаттон, Вудгейт, Кінг, Шимбонда (Хаддлстоун 62), Леннон, Дженас, Зокора, Мальбранк (Тайніо 75), Бербатов, Кін (Кабул 102)
Челсі: Чех, Беллетті, Карвальйо, Тері, Бридж, Райт-Філіпс (Калу 72), Ессьєн (Баллак 88), Лемпард, Мікель (Коул 99), Анелька, Дрогба
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