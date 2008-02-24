Челсі програв фінал Кубка Ліги

Знадобився додатковий час

Сьогодні в Англії вирішилася доля першого трофея нинішнього сезону - Кубка Ліги. У драматичному матчі команда Андрія Шевченка поступилася Тоттенхему. Переможець визначився в додатковий час. Англія. Кубок Ліги. Фінал Тоттенхем - Челсі 2:1 (1:1) Голи: Бербатов 70 пен, Вудгейт 94 - Дрогба 39 Тоттенхем: Робінсон, Хаттон, Вудгейт, Кінг, Шимбонда (Хаддлстоун 62), Леннон, Дженас, Зокора, Мальбранк (Тайніо 75), Бербатов, Кін (Кабул 102) Челсі: Чех, Беллетті, Карвальйо, Тері, Бридж, Райт-Філіпс (Калу 72), Ессьєн (Баллак 88), Лемпард, Мікель (Коул 99), Анелька, Дрогба

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter