Українець Арановський призначений арбітром на матч Ліги Європи

Комітет арбітрів УЄФА доручив бригаді арбітрів на чолі з Євгенієм Арановським провести зустріч першого туру групового турніру Ліги Європи між клубами «Копенгаген» (Данія) та «ХІК» (Фінляндія), повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Матч відбудеться 18 вересня у Копенгагені (Данія).

Допомагатимуть Євгенію Арановському асистенти Олександр Корнійко та Володимир Володін. Сергій Бойко та Анатолій Абдула візьмуть участь у цій грі у якості додаткових асистентів арбітра. Четвертий арбітр – Сергій Беккер. Спостерігач арбітражу – Майкл Райлі (Англія).

9 вересня Євгеній Арановський взяв участь у проведенні матчу відбіркового циклу чемпіонату Європи 2016 року між збірними Боснії і Герцеговини та Кіпру.