Українка Ткач стала чемпіонкою світу з боротьби

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У півфінальному поєдинку Ткач здолала шведку Ханну Йоханссон, а у фіналі - Олену Пірожкову з США.

Таким чином, спортсмени збірної України завоювали три медалі ЧС.

Раніше бронзу завоювали Валерій Андрейцев та Ірина Харів.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу зі спортивної боротьби проходить в Ташкенті (Узбекистан) з 8 по 14 вересня.