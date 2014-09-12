Українка Ткач стала чемпіонкою світу з боротьби
17:14, 12 вересня 2014Спорт
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Українська спортсменка Юлія Ткач завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу з боротьби.
Юлія Ткач стала чемпіонкою світу / xsport.ua
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У півфінальному поєдинку Ткач здолала шведку Ханну Йоханссон, а у фіналі - Олену Пірожкову з США.
Таким чином, спортсмени збірної України завоювали три медалі ЧС.
Раніше бронзу завоювали Валерій Андрейцев та Ірина Харів.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу зі спортивної боротьби проходить в Ташкенті (Узбекистан) з 8 по 14 вересня.
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