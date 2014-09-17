Ліга чемпіонів, 1-й тур, "Реал" - "Базель": відео-трансляція

Сьогодні в Мадриді відбудеться гра першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться нинішній володар трофея "Реал" і швейцарський "Базель".

"Королівський клуб" зі столиці Іспанії прийматиме одного з міцних середняків європейського футболу.

Мадридський "Реал" був офіційно визнаний Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (ФІФА) кращою клубною командою світу 20-го століття. На рахунку команди в цілому 61 національний титул - рекордні 32 титулу чемпіонату Іспанії, 19 трофеїв Кубка Іспанії, 11 перемог у Суперкубку Іспанії. Команда є також рекордсменом за кількістю перемог у Лізі чемпіонів - 10 разів. За даними «Deloitte», «Реал» є клубом з найбільшим бюджетом у світі з річним оборотом понад 78,73 млн. євро і найціннішим клубом вартістю 3,3 млрд. євро.

На даний момент команда займає 1-е місце в рейтингу Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

"Реал" є чинним володарем трофею Ліги чемпіонів. Також команда є володарем Кубка Іспанії-2014 і Суперкубка Європи.

Між тим, в чемпіонаті Іспанії мадридці в минулому сезоні посіли лише 3-е місце в підсумковій турнірній таблиці.

У свою чергу, "Базель" - один з найтитулованіших клубів Швейцарії - 16-кратний чемпіон країни та 11-разовий володар національного Кубка.

У Лізі чемпіонів команда не піднімалася вище 1/8 фіналу, а в Лізі Європи доходила до півфіналу.

Команди одного разу зустрічалися в єврокубках. В далекому сезоні 1971/72 в першому колі Кубка УЄФА (зараз Ліга Європи) "Базель" програв "Реалу" на своєму полі з рахунком 1:2, а через два тижні в Мадриді був зафіксований аналогічний рахунок - 2:1 на користь "Реала".

Перед нинішнім протистоянням на котирування букмекерських контор явним фаворитом виглядає "Реал". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,125 до 1, у той час як на нічию 11 до 1, а на перемогу "Базеля" - 26 до 1.

Матч "Реал" - "Базель" відбудеться 16 вересня. УНІАН проведе відео-трансляцію гри в 00:55 за київським часом.