Футболісти «Роми» побилися перед матчем Ліги чемпіонів

Футболісти "Роми" Крістіан Пануччі і Альберто Аквілані влаштували бійку на тренуванні за два дні до першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Реала" (19 лютого). Інцидент трапився в неділю, а рознімати гравців довелося головному тренерові команди Лучано Спаллетті і директорові клубу Бруно Конті, повідомляє інтернет-видання tribalfootball.com.

У Пануччі і Аквілані відбулася сварка, що закінчилася обміном ударами. Про причини конфлікту між футболістами не повідомляється, проте відомо, що за добу, що минула з часу інциденту, відносини між ними не нормалізувалися.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Рома" - "Реал" відбудеться 19 лютого в Римі. Гра у відповідь пройде в Мадриді 5 березня.

Лента.ру