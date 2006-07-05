Закінчився матч Португалія – Франція

У Мюнхені на стадіоні «Альянс Арена" закінчився другий півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Португалії та Франції.

Першу атаку французька збірна провела вже на 2-й хвилині. Дальній, зі своєї половини поля, пас на вихід Флорану Малуда, але удар на дальню штангу був неточним. Португальці відповіли через дві хвилини: після хорошої комбінації в центрі з 18 метрів у кут бив Деку, Бартез відбив м`яч, а добити Паулеті не дав Саньоль.

На 8-й хвилині сильний удар Маніше з 22 метрів пройшов понад самою штангою французьких воріт. На 9-й Тюрам у боротьбі в воротарській не дав пробити Паулеті.

Тьєрі Анрі не встиг до гострого прострілу зліва на 13-й хвилині. Луїш Фігу вдарив з ходу з 20 метрів (Бартез легко узяв) і після зіткнення з Вієйра залишив поле на ношах (утім, повернувся майже одразу).

Тривали тяжкі 20 хвилин. Запал початку зустрічі вичерпався, атакуючі наміри обох збірних стали окреслилися, півзахисники багато працювали на атаку. Гострота змістилася на підходи до штрафної, португальці проводили переважно швидкі атаки, французам вдавалася облога воріт.

На 27-й Тьєрі пройшов до воріт зліва, але не віддав пас на центр, а з гострого кута пробив – Рікарду взяв м`яч.

31-а хвилина – хвилина пенальті. Тьєрі примусив Карвалью вчинити це порушення одразу за лінією штрафною. Він проходив уже вкладеного на газон португальця, і той не стримався, щоб не вдарити по гомілці. Рікарду практично дістав м`яч від Зідана в правому нижньому кутку, але 11-метровий був сильним і в самісінький кут. 1:0.

Португальці кинулися вперед. Маніше, який уже забив на чемпіонаті три голи дальніми ударами, знову пробив на 33-й хвилині, Бартез не одразу взяв м`яч. Тюрам перервав гольовий простріл справа на 34-й. На 36-й суддя Хорхе Леріонда викликав бурю обурення у португальців, не призначивши пенальті у ворота Франції. Роналду не дозволили пройти до воріт на 38-ій, і він неточно пробив в боротьбі.

Французи намагалися організовувати контратаки, португальці переривали їх дії дуже жорстко. Трохи згодом Рібері, Зідан, Анрі, Вієйра, Малуда пристосувалися тримати м`яча на половині суперників.

До перерви рахунок не змінився.

Анрі взяв гру на себе на 48-й хвилині, пройшов у боротьбі з захисником до воріт і вдарив. Рікарду мало не пропустив гола під собою, але таки трохи зачепив м`яча, і той прокотився за лінію поряд зі штангою.

Рібері з 18 метрів пробив під штангу, Рікарду перевів м`яч.

Паулета на 53-й хвилині розвернувся в штрафній в боротьбі з кількома французами і вдарив в сітку, болільники Португалії схопилися, але м`яч лежав на сітці ззовні.

На 55-й хвилині Рібері, Зідан і Анрі втрьох на швидкості вийшли до воріт Португалії, але другий пас Зідана був неточним.

На 61-й Паулета п`яткою виводив Мігела на удар в награній комбінації (з такого пасу другий гол забив Німеччині Алессандро дель П`єро), але Мігел у цей момент вже лежав з травмою на траві. Він більше не зміг продовжити гру (його замінив Паулу Феррейра), хоча порушення не було зафіксоване. За півхвилини за полем із шматком медичного льоду на потилиці опинився Абігаль, прийнявши на голову простріл португальського гравця.

Атаки Португалії набували дедалі відчайдушнішого характеру, але французам вдавалося зберігати контроль над грою. До Бартеза м`яч доходив рідко. Сімао змінив Паулету на 68-й хвилині, а Раймон Доменек тут же випустив на полі Вільтора замість Малуда. Через дві хвилини тренери знову обмінялися замінами: замість Рібері вийшов Гову (зміцнюється середня лінія), замість Коштінья – Поштіга (зміцнюється напад).

Небезпечний простріл португальці зробили на 75-й хвилині. Небезпечно атакували на 76-й: Бартез невдало прийняв м`яч зі штрафного, але Фігу, встигнувши на добивання, головою з 7 метрів уклав м`яч на ворота зверху.

Карвалью на 82-й хвилині отримав першу (попри доволі жорстку гру) жовту картку в цьому матчі. На 87-й – Саа (обидва не вийдуть у наступних іграх).

Видно було, що обидві команди втомлені. Наступний гол міг стати наслідком будь-якої помилки. На трибунах французькі болільники співали “Марсельєзу”.

У доданий час Фернанду Мейра з ударної позиції не влучив у ворота. Португальський воротар прийшов атакувати до чужої штрафної разом з усіма. Відчайдушний тиск. Останній оффсайд.

1:0. У фіналі зустрінуться Франція та Італія.