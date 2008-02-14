Черновецький призначив відповідального за фінал Євро-2012
11:17, 14 лютого 2008Спорт
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Розпорядження оприлюднено на веб-порталі
|Анатолій ГОЛУБЧЕНКО
Відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації за підписом мера міста від 12 лютого ц.р. оприлюднено на офіційному веб-порталі столичної влади.
Згідно з прийнятим рішенням, на період підготовки та проведення Євро-2012 А.ГОЛУБЧЕНКУ безпосередньо підпорядковуються в питаннях, пов’язаних з чемпіонатом, всі заступники голови столичної міськдержадміністрації, начальники структурних підрозділів КМДА.
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