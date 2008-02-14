Черновецький призначив відповідального за фінал Євро-2012

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ призначив першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія ГОЛУБЧЕНКА відповідальним за підготовку та проведення в м. Києві фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації за підписом мера міста від 12 лютого ц.р. оприлюднено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Згідно з прийнятим рішенням, на період підготовки та проведення Євро-2012 А.ГОЛУБЧЕНКУ безпосередньо підпорядковуються в питаннях, пов’язаних з чемпіонатом, всі заступники голови столичної міськдержадміністрації, начальники структурних підрозділів КМДА.