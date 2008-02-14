Результати матчів 1/16 фіналу Кубка УЄФА

08:03, 14 лютого 2008
Спорт
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Зеніт виграв, Спартак - навпаки

Поновилися матчі розіраша Кубка УЄФА. Вчора  пройшли десять матчів 1/16 фіналу. Ось їх результати:

Зеніт - Вільяреал 1-0

Галатасарай - Байєр 0-0 

АЕК - Хетафе 1-1

Бранн - Евертон 0-2 

Вердер - Брага 3-0 

Олімпік - Спартак Москва 3-0

ПСВ - Хельсинборг 2-0 

Андерлехт - Бордо 2-1

Рейнджерс - Панатінаїкос 0-0 

Спортинг - Базель 2-0 

Сьогодні ж розпочне боротьбу решта шість пар:

Абердін - Баварія

Цюріх - Гамбург

Русенборг - Фіорентіна 

Славія - Тоттенхем 

Болтон - Атлетіко

Бенфіка - Нюрнберг

Усі 16 матчів у відповідь пройдуть 21 лютого.

 

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