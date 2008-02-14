Результати матчів 1/16 фіналу Кубка УЄФА

Зеніт виграв, Спартак - навпаки

Поновилися матчі розіраша Кубка УЄФА. Вчора пройшли десять матчів 1/16 фіналу. Ось їх результати: Зеніт - Вільяреал 1-0 Галатасарай - Байєр 0-0 АЕК - Хетафе 1-1 Бранн - Евертон 0-2 Вердер - Брага 3-0 Олімпік - Спартак Москва 3-0 ПСВ - Хельсинборг 2-0 Андерлехт - Бордо 2-1 Рейнджерс - Панатінаїкос 0-0 Спортинг - Базель 2-0 Сьогодні ж розпочне боротьбу решта шість пар: Абердін - Баварія Цюріх - Гамбург Русенборг - Фіорентіна Славія - Тоттенхем Болтон - Атлетіко Бенфіка - Нюрнберг Усі 16 матчів у відповідь пройдуть 21 лютого.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter