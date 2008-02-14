Результати матчів 1/16 фіналу Кубка УЄФА
08:03, 14 лютого 2008Спорт
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Зеніт виграв, Спартак - навпаки
Поновилися матчі розіраша Кубка УЄФА. Вчора пройшли десять матчів 1/16 фіналу. Ось їх результати:
Зеніт - Вільяреал 1-0
Галатасарай - Байєр 0-0
АЕК - Хетафе 1-1
Бранн - Евертон 0-2
Вердер - Брага 3-0
Олімпік - Спартак Москва 3-0
ПСВ - Хельсинборг 2-0
Андерлехт - Бордо 2-1
Рейнджерс - Панатінаїкос 0-0
Спортинг - Базель 2-0
Сьогодні ж розпочне боротьбу решта шість пар:
Абердін - Баварія
Цюріх - Гамбург
Русенборг - Фіорентіна
Славія - Тоттенхем
Болтон - Атлетіко
Бенфіка - Нюрнберг
Усі 16 матчів у відповідь пройдуть 21 лютого.
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