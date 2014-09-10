Клуби футбольної Прем'єр-ліги затвердила висновок аудиторської перевірки

Про це повідомляє прес-служба ПЛ.

Зокрема, в повідомленні вказується, що "12 червня 2014 р. Загальні збори Учасників ПЛ за результатами розгляду питання "Про фінансово-господарської діяльності ПЛ у сезоні 2013/2014 рр. і фінансового плана ПЛ на сезон 2014/2015 рр." прийняло рішення доручити Дирекції надати звіт про фінансово-господарську діяльність та фінансовий план для затвердження в режимі факсимільного опитування після отримання від компанії KPMG результатів аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності ПЛ".

З 7 липня по 18 серпня KPMG проводила аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності ПЛ, висновок якої було направлено клубам. Організатором і платником послуги аудиту стала Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА).