Тенісистка Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру в Ташкенті

Про це повідомляє Тенісний портал України.

У матчі другого раунду киянка за 2 години 12 хвилин здолала другу ракетку турніру Ірину-Камелію Бігу з Румунії- 3:6, 6:1, 7:6(3).

Українка вела у вирішальній партії з рахунком 5;3, але не зуміла реалізувати матч-пойнт на своїй подачі, дозволивши суперниці зрівняти рахунок. Доля зустрічі вирішилася на тай-брейку, який Цуренко виграла, реалізувавши перший же матчбол.

На рахунку українки в цій грі 3 ейса та 5 подвійних помилок.

Наступна суперниця Цуренко визначиться в матчі між росіянкою Ксенією Первак та Оленою Остапенко з Латвії.

Інша представниця України на цьому турнірі Людмила Кіченок не змогла вийти у чвертьфінал. У матчі другого кола спортсменка з Дніпропетровська програла Акгуль Аманмурадовій з Узбекистану з рахунком 1:6, 2:6.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Ташкенті (Узбекистан) проходить з 6 по 14 вересня.