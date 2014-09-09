Збірна України з пляжного футболу виграла перший груповий турнір кваліфікації ЧС

Доля матчу вирішилася у другому періоді, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українці активніше провели першу 12-хвилинку і під завісу тайму, на 10-й хвилині, Андрій Борсук відкрив рахунок. У другому періоді на майданчику точилася рівна боротьба та на 20-й хвилині німці зрівняли рахунок завдяки точному удару Олівера Ромріга з пенальті. Правда, вже в наступній атаці Олег Будзько знову вивів українців вперед. А через 2 хвилини Костянтин Андрєєв довів перевагу українців до двох м'ячів - 3:1.

Заключна третя 12-хвилинка пройшла в рівній боротьбі, де команди обмінялися голами. На 26-й хвилині Олександр Корнійчук довів рахунок до розгромного - 4:1, але через 6 хвилин суддя призначив ще один пенальті в ворота нашої команди, який реалізував Крістіан Бірман - 4:2.

Раніше команда Євгена Варениці обіграла збірну Латвії з рахунком 4:1, а також розгромила футболістів Норвегії - 7:1.

Таким чином, українці зі 100-відсотковим показником - три перемоги у трьох матчах - зайняли перше місце в групі і вийшли в другий груповий турнір відбіркових змагань.

Як повідомляв УНІАН, згідно з регламентом змагань, у першому груповому етапі беруть участь 24 європейські команди, 16 з яких виходять у другий груповий етап. Там вони утворюють чотири групи по чотири команди - переможці груп отримають право представляти Європу на Чемпіонаті світу, який пройде в 2015 році в Португалії.

Ігри другого вирішального групового етапу пройдуть 10-12 вересня.

Раніше збірна України брала участь у цьому році в Євролізі (чемпіонаті Європи), де в Суперфіналі посіла 6-е місце.