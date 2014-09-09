Борець Андрейцев приніс збірній України першу медаль чемпіонату світу

В турнірі борців вільного стилю у ваговій категорії до 97 кг. Андрейцев за 1 хвилину 7 секунд поклав на туше Елізбара Одікадзе з Грузії.

Медаль Андрейцева стала першою і єдиною для команди України з вільної боротьби на турнірі.

Золото у цій ваговій категорії виграв росіянин Абдусалам Гадісов, який у вирішальній сутичці завдав поразки триразовому чемпіону Європи азербайджанцеві Хетагу Газюмову.

В інших вагових категоріях українець Рустам Дудаєв у вазі до 74 кг. програв вирішальну сутичку іменитому американцеві Джордану Барроузу при рахунку (2:6) на туше і посів підсумкове 5-е місце на чемпіонаті світу. Також 5-е місце на рахунку Олександра Хоцяновского (125 кг).

За підсумками змагань у вільній боротьбі переможцем загальнокомандного заліку стала збірна Росії. На рахунку команди 5 золотих нагород і 1 бронзова медаль - 62 очки. У Ірану 45 очок, Туреччини - 41.

Далі турнір продовжать представники класичної боротьби і жіночої боротьби. Чемпіонат світу в Ташкенті триватиме до 14 вересня.