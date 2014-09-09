Українська тенісистка Цуренко вийшла у друге коло турніру в Ташкенті

15:41, 09 вересня 2014
Спорт
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У Ташкенті (Узбекистан) завершилися матчі першого кола тенісного турніру Tashkent Open WTA Championships, де перемогу здобула українка Леся Цуренко.

Леся Цуренко выиграла матч первого круга в Ташкенте / prosport.tsn.ua

У матчі першого раунду киянка обіграла Олександру Круніч з Сербії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав близько двох годин і завершився перемогою українки у впертій боротьбі в трьох сетах- 6:2, 3:6, 6:2.

За вихід до чвертьфіналу українка посперечається з другою ракеткою турніру румунською тенісисткою Іриною-Камелією Бігу, посіяної організаторами під 2-м номером.

Цікаво, що румунка в першому колі здолала іншу українську тенісистку - Катерину Козлову - 6:3, 6:1.

Турнір у Ташкенті проходить з 6 по 14 вересня.

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