Міжнародна федерація баскетболу підозрює збірну Австралії в здачі матчу ЧС

Під підозру потрапила гра останнього туру групового етапу проти команди Анголи, повідомляється на сайті ФІБА.

У заяві, зокрема, йдеться: "Австралійці показали в цій грі дуже низький рівень спортивної боротьби. Між тим, у разі перемоги над Анголою вони могли б потрапити в одну половину сітки плей-офф з командою США. У підсумку, програвши матчі команді Анголи, австралійці уникнули зустрічі з командою США аж до півфіналу".

Матч Австралія - Ангола завершився перемогою африканської команди з рахунком 91:83.

Цікаво, що австралійці не зуміли скористатися сприятливою турнірною сіткою і вже в першому раунді плей-офф - 1/8 фіналу - програли команді Туреччини з рахунком 64:65.

"Представники Австралії отримають можливість викласти свою позицію, перш ніж ФІБА прийме рішення про будь-яке покарання", - йдеться в заяві Міжнародної федерації.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з баскетболу проходить в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня. Збірна України дебютувала на ЧС, потрапивши на турнір завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де українці зайняли 6-е місце.

Команда завершила груповий турнір з показником 2 перемоги при 3 поразках. Українці посіли 5-е місце в групі і не потрапили в плей-офф 1/8 фіналу.