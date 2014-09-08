Вболівальники "Зорі" попросили команду не бойкотувати матч з "Динамо"

Про це повідомляється на офіційному сайті ФК "Зоря".

В листі йдеться: "Вболівальники поділяють принципову позицію керівництва ФК Зоря щодо проведення зустрічі проти київського Динамо в неділю 14-го вересня. Всі команди, які грають під егідою Прем'єр-ліги, повинні бути в однакових умовах. Футбол в нашій країні - не тільки для ТОП-клубів: Динамо, Шахтаря, Дніпра або Металіста. Прем'єр-ліга своїм вольовим рішенням змінила дату проведення матчу з Динамо. Але хочемо запитати керівників Прем'єр-ліги: де ж було ваше вольове рішення щодо проведення гри Зоря - Волинь? Ще раз підкреслюємо: ВСІ команди Прем'єр-ліги повинні бути рівними і перебувати в однакових умовах".

Тим не менш, в кінці листа вболівальники просять керівництво клубу: "Якщо компроміс не буде знайдений, просимо вас про те, щоб матч відбувся у встановлений Прем'єр-лігою час - суботу, 13-го вересня о 19:30".

Раніше, генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов наголошував в одному з інтерв'ю, що команда готова вийти на матч з "Динамо" в неділю 14 вересня, так як в команді виступають багато гравців молодіжної збірної, яка 8 вересня проведе матч відбору Євро-2015 проти збірної Ліхтенштейну.