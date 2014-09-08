У воротаря збірної України з футболу напередодні старту відбору Євро-2016 народилася донька

Дружина Юлія подарувала голкіперу команди третю донечку 7-го вересня о 23:00, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Як і під час двох попередніх пологів, Андрій був присутній при народженні дитини, одразу після цього повернувшись у розташування збірної.

- Дружина й донька почувають себе добре, - поділився новинами наш голкіпер, - вага новонародженої – 3190 грамів, зріст 51 сантиметр. Ми з дружиною очікували народження Майї 5 вересня, вийшло трохи пізніше. Та головне, Юля не хотіла, аби третя донечка народилася в один день із другою – 11 вересня. Отож, як бачите, це бажання вдалося реалізувати.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня збірна України проведе стартовий матч відбіркового турніру Єро-2016. Гра Україна - Словаччина відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок о 21.45.