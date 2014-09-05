Комітет з етики ФІФА завершив розслідування з виборів країн-господарів ЧС 2018 і 2022 років

В Судову палату федерації спрямований 350-сторінковий звіт, повідомляється в релізі ФІФА.

Протягом річного розслідування було опитано понад 75 свідків. Були зібрані аудіозаписи опитувань, всього в рамках розслідування накопичилося близько 200 тисяч сторінок матеріалу. Тепер арбітражна палата має розглянути доповідь і на підставі його винести рішення.

Як повідомляв УНІАН, вибори країн-організаторів ЧС-2018 і 2022 років, які пройшли 2 грудня 2010 року, перемогу здобули, відповідно, Росія і Катар. Пізніше деякі експерти звинуватили чиновників ФІФА в корупції і непрозорій системі виборів.