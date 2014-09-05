П’ятеро українців виступлять за збірну Європи на Континентальному кубку ІААФ

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

До складу збірної Європи потрапили Богдан Бондаренко (стрибки у висоту), Ольга Саладуха (потрійний стрибок), Сергій Смелик (200 метрів), Ольга Земляк (400 метрів, 4х400 метрів) і Анна Тітімець (400 метрів з бар’єрами).

Склад збірної Європи визначався за підсумками чемпіонату Європи, що відбувся з 12-17 серпня в Цюриху (Швейцарія). За правилами змагань у кожній дисципліні команду-учасницю представляє по два атлети. На дистанціях 1500 м, 3000 м, 3000 м з перешкодами й 5000 м команда може бути представлена трьома учасниками, проте до заліку йтиме лише по два результати.

Змагання Континентального кубку ІААФ відбудуться 13-14 вересня у Марракеш (Марокко).