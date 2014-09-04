Молодіжна збірна України виграла матч кваліфікації Євро-2015 у Швейцарії

Доля матчу була вирішена на самому початку гри.

Господарі поля набагато активніше почали матч і відкрили рахунок вже на 7-й хвилині. Дмитро Рижук зумів замкнути на дальній штанзі подачу після розіграшу кутового.

Надалі обидві команди не могли змінити рахунок, але вдалося це зробити лише українській команді. Подвоїв перевагу господарів поля Редван Мемешев, який на 77-й хвилині головою переправив м'яч у ворота після навісу з лівого флангу.

Таким чином, команда України закріпилася на 2-м місці в турнірній таблиці, відірвавшись від збірної Швейцарії. У нашої команди 16 очок після 7 ігор, в той час як у швейцарців - 12. Правда, у лідера таблиці збірної Хорватії 19 балів і гарантоване перше місце.

У заключному матчі групового етапу українцям доведеться зіграти з явним аутсайдером турнірної таблиці - командою Ліхтенштейну.

Гра Україна - Ліхтенштейн відбудеться 8 вересня.