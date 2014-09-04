Українка Спас вийшла у фінал Чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Спас посіла 9-е місце у півфіналі А, набравши 1054 очки.

На жаль, у фінал не змогли пробитися дві інші українки - Ірина Хохлова і Валерія Пермикіна, що зайняли в півфіналі С 16-е і 22-е місця відповідно. Таким чином, їх відсутність у фіналі позбавляє жіночу збірну України шансів на боротьбу за медалі командного турніру.

Переможницями своїх півфіналів стали британка Саманта Мюррей (1079), полька Октавіа Новацька (1076) і білоруска Тетяна Єлізарова (1062).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства. проходить у Варшаві (Польща) з 1 по 7 вересня.