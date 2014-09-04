Українка Спас вийшла у фінал Чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства
16:48, 04 вересня 2014Спорт
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У Варшаві (Польща) завершилися кваліфікаційні змагання чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства у жінок, де українка Анастасія Спас зуміла пробитися у фінал.
Анастасія Спас вийшла у фінал ЧС / sportclub-isd.com/
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Спас посіла 9-е місце у півфіналі А, набравши 1054 очки.
На жаль, у фінал не змогли пробитися дві інші українки - Ірина Хохлова і Валерія Пермикіна, що зайняли в півфіналі С 16-е і 22-е місця відповідно. Таким чином, їх відсутність у фіналі позбавляє жіночу збірну України шансів на боротьбу за медалі командного турніру.
Переможницями своїх півфіналів стали британка Саманта Мюррей (1079), полька Октавіа Новацька (1076) і білоруска Тетяна Єлізарова (1062).
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства. проходить у Варшаві (Польща) з 1 по 7 вересня.
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