ФК "Шахтар" заявився на Лігу чемпіонів

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У заявці команди 24 гравці, серед яких 13 бразильців, 10 українців і один хорват - Даріо Срна.

Повністю заявка команди виглядає таким чином: воротарі - П'ятов, Каніболоцький, Крюков; захисники - Кучер, Шевчук, Ордець, Ісмаілі, Срна, Кривцов, Ракицький, Азеведо; півзахисники - Степаненко, Веллінгтон Нем, Фред, Марлос, Бернард, Фернандо, Дуглас Коста, Тайсон, Тейшейра, Ілсіньо, Дентіньо; нападники - Гладкий, Адріано.

Як повідомляв УНІАН, за результатами жеребкування турніру, чемпіон України в нинішньому сезоні потрапив до групи Н, в якій зіграє з іспанським "Атлетик" (Більбао), португальським "Порту" (Порту) та білоруським БАТЕ (Борисов).

Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2014/15 стартує 16 вересня.