Українська шахістка Ушеніна займає четверте місце на етапі Гран-прі ФІДЕ
14:21, 03 вересня 2014Спорт
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Українка Ганна Ушеніна займає 4-е місце в турнірній таблиці етапу Гран-прі Міжнародної федерації шахів, яких проходить в Шарджі (ОАЕ).
Ганна Ушеніна на турнірі в Шарджі веде боротьбу за місце в призовій трійці / fide.com
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Після 8 турів на рахунку українки 2 перемоги, 5 нічиїх і 1 поразка - 4,5 очка. Стільки ж набрали Дронаваллі Харіка з Індії та Еліна Данієлян з Вірменії. Українка їх випереджає через більш високий особистий рейтинг.
Лідирують у турнірній таблиці китаянка Хоу Іфань і Ю Веньюн, у яких по 6,5 очка. 5,5 бали на рахунку Батчимег Тувшинтугс з Монголії.
Усього в змаганнях беруть участь 12 шахісток, які змагаються за коловою системою - в 11 турів.
Згідно з розкладом, 3 вересня на турнірі є вихідним днем перед заключними трьома турами.
Етап Гран-Прі ФІДЕ в Шарджі проходить з 24 серпня по 6 вересня.
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