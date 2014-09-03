Українська шахістка Ушеніна займає четверте місце на етапі Гран-прі ФІДЕ

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Після 8 турів на рахунку українки 2 перемоги, 5 нічиїх і 1 поразка - 4,5 очка. Стільки ж набрали Дронаваллі Харіка з Індії та Еліна Данієлян з Вірменії. Українка їх випереджає через більш високий особистий рейтинг.

Лідирують у турнірній таблиці китаянка Хоу Іфань і Ю Веньюн, у яких по 6,5 очка. 5,5 бали на рахунку Батчимег Тувшинтугс з Монголії.

Усього в змаганнях беруть участь 12 шахісток, які змагаються за коловою системою - в 11 турів.

Згідно з розкладом, 3 вересня на турнірі є вихідним днем перед заключними трьома турами.

Етап Гран-Прі ФІДЕ в Шарджі проходить з 24 серпня по 6 вересня.