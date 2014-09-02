Гравцям доведеться працювати і за тих, хто не зможе допомогти збірній - Фоменко

Про це він повідомив на прес-конференції напередодні товариського матчу Україна - Молдова, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Зокрема, Фоменко відзначив: "Зібралися всі вчасно, до збірної приїхали усі ті, хто здорові на даний момент. На жаль, на збір приїхали не усі наші футболісти. Багато хлопців з травмами, тому не зможуть нам допомогти у найближчих матчах. Готуємося до виконання тих завдань, які перед нами стоять. Хлопці працюють, зокрема, і за тих гравців, яких немає у команді".

На запитання, чи змінився план підготовки до товариського матчу зі збірною Молдови, враховуючи несподівану зміну суперника (збірна Україна планувала проводити спаринг із командою Парагваю), тренер відзначив: "Нічого не змінилося. План залишився тим же, що і було визначено раніше. Збірна Молдови - хороша команда, її футболісти виступають у сильних клубах, у тому числі – і російських. Тому не було сенсу змінювати підготовку. Все, що було намічено, виконується на зборі".

Що стосується того, наскільки складною є втрата Євгена Коноплянки, який не зможе допомогти збірній України у найближчих матчах через травму, Фоменко відповів: "Нам не вистачає будь-кого з футболістів із тих, хто наразі не може допомогти національній команді. Доведеться працювати і за тих хлопців, які відсутні у складі збірної".

У свою чергу, капітан національної команди Анатолій Тимощук зазначив, що команда Михайла Фоменка налаштована лише на максимальний результат за підсумками двох матчів: "Усі знають, яка на сьогоднішній день склалася складна ситуація в Україні. Тому ми усі готові відстоювати честь нашої країни на футбольному полі. Наша мотивація знаходиться на найвищому рівні, ми налаштовані лише на перемогу в обох зустрічах".

Як повідомляв УНІАН, товариський матч національних збірних України та Молдови відбудеться 3 вересня у Києві, на НСК "Олімпійський".