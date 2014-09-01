На чемпіонаті світу з сучасного п`ятиборства виступлять 9 українців

Протягом тижня найкращі представники цього виду спорту розіграють 7 комплектів нагород, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Вже в перші два дні за нагороди чемпіонату світу спортсмени поборються в жіночій та чоловічій естафетах. Після цього відбудуться попередні та фінальні змагання в особисто-командній першості, а завершиться турнір змішаною естафетою.

Склад збірної України виглядає таким чином: чоловіки - Дмитро Кирпулянський, Павло Кирпулянський, Олександр Мордасов, Павло Тимощенко, Денис Павлюк, Руслан Наконечний; жінки - Ірина Хохлова, Анастасія Спас, Валерія Пермикіна.

Чемпіонат світу в Польщі триватиме з 1 по 7 вересня.