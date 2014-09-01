На чемпіонаті світу з сучасного п`ятиборства виступлять 9 українців
13:33, 01 вересня 2014Спорт
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Сьогодні у польській Варшаві стартує світова першість з сучасного п’ятиборства, де виступлять 9 представників України.
Українець Павло Тимощенко є одним з лідерів світового п`ятиборства / xsport.ua
Протягом тижня найкращі представники цього виду спорту розіграють 7 комплектів нагород, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Вже в перші два дні за нагороди чемпіонату світу спортсмени поборються в жіночій та чоловічій естафетах. Після цього відбудуться попередні та фінальні змагання в особисто-командній першості, а завершиться турнір змішаною естафетою.
Склад збірної України виглядає таким чином: чоловіки - Дмитро Кирпулянський, Павло Кирпулянський, Олександр Мордасов, Павло Тимощенко, Денис Павлюк, Руслан Наконечний; жінки - Ірина Хохлова, Анастасія Спас, Валерія Пермикіна.
Чемпіонат світу в Польщі триватиме з 1 по 7 вересня.
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