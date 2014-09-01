Плавчиня Зевіна завоювала срібло Кубку світу з новим рекордом України

Про це повідомляє прес-служба Федерації плавання України.

Спортсменка фінішувала другою на дистанції 50 м на спині за 26.45 секунди. Цим результатом вона встановила також новий рекорд України. Раніше найкращим на цій дистанції вважався результат Катерини Зубкової, яка встановила його чотири роки тому на чемпіонаті Європи у Хорватії - 26.65.

Срібло Зевіної - вже шоста медаль спортсменки на цьогорічному Кубку світу. Усього в активі українки тепер чотири срібла та дві бронзи.

Першою у фінальному запливі на 50 м на спині фінішувала рекордсменка світу угорка Катінка Хоссу (26.10), третьою - полячка Олександра Урбанчук (26.70).

II етап Кубку світу з плавання проходить в Дубаї (ОАЕ) з 31 серпня по 1 вересеня.