УПЛ, 5-й тур, "Дніпро" - "Ворскла": онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 5-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" приймає полтавську "Ворсклу".

В цей матчі зустрічаються команди, які займають 3-е і 7-е місця в турнірній таблиці УПЛ.

"Дніпро" в нинішньому сезоні во всеукраїнських змаганнях показує 100-відсотковий результат - 4 перемоги і 12 очок з 12 можливих. Команда обіграла донецький і запорізький "Металурги", луцьку "Волинь" та львівські "Карпати". Максимальним відсотком також може похвалитися донецький "Шахтар", у якого 15 очок - п'ять перемог. Більш того, "Дніпро" зараз випереджає київське "Динамо", на рахунку якого 4 перемоги і 1 нічия - 13 балів. Таким чином, "Дніпру" необхідно перемагати, щоб випередити "Динамо" і відтворити лідерський тандем з "Шахтарем", який існує вже протягом чотирьох турів.

"Ворскла" ж у нинішньому сезоні набрала лише 4 очка із 12 можливих. Команда програла "Динамо" і "Шахтарю", зіграла внічию з ужгородською "Говерлою" обіграла донецький "Металург". У групі з 5 команд, які набрали по 4 очки, у "Ворскли" кращі додаткові показники. Тому полтавці займають 7-е місце в таблиці.

В очному протистоянні явним фаворитом вважається "Дніпро". На перемогу господарів поля ставки приймаються з коефіцієнтом 1,47 до 1, на нічию - 4 до 1, на перемогу "Ворскли" - 7,5 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

Дніпро: 71. Бойко, 3. Мазух, 17. Стрініч, 20. Лео Матос, 23. Дуглас Сілва, 7. Канкава, 18. Зозуля, 20. Бруно Гама, 24. Лучкевич, 4. Кравченко С., 11. Селезньов

Запасні: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 44. Федецький, 21. Бартуловіч, 28. Шахов, 89. Політило, 9. Калініч

Ворскла: 31. Богуш, 4. Даллку, 34. Ткачук Е., 17. Чеснаков, 7. Громов, 15. Дедечко, 23. Сапай, 40. Пердута, 77. Турсунов, 24. Баранник, 39. Ковпак

Запасні: 12. Непогодов, 2. Логінов, 84. Романчук, 8. Ткачук А., 9. Янузі, 11. Кривошеєнко, 47. Сичкарук