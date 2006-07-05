Закінчився матч Німеччина – Італія

У Дортмунді на «Вестфаленштадіоні" закінчився перший півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Німеччини й Італії.

Головний тренер збірної Німеччини Юрген Клінсманн не зміг випустити на поле опорного хавбека Торстена Фрінгса. ФІФА дискваліфікувала його за бійку після матчу з Аргентиною. У запасі залишився Бастіан Швайнштайгер, натомість до стартового складу потрапив півзахисник Себастьян.

У італійців залишався травмованим центральний захисник Алессандро Неста – на його позиції діяв Марко Матерацці. Головний тренер Марчелло Ліппі знов включив до складу єдиного форварда - Луку Тоні.

До перерви рахунок на табло не змінився - 0:0. Жодна з команд не створила помітної переваги. Атаки італійців були небезпечніші, але найреальніший шанс відкрити рахунок був у німців, коли Бернд Шнайдер з вигідної позиції пробив трохи вище воріт.

Збірна Італії більше володіла м`ячем, хоча атакували суперники однаково часто. Італійські півзахисники діяли різноманітніше, німці відповідали частішими фланговими проходами. Гра була повна доволі жорсткої персональної боротьби, але до перерви жорсткість перейшла межі жовтої картки тільки раз: Боровський на 40-й хвилині.

Ситуація в другому таймі майже точно повторилася. Господарі Чемпіонату створили деяку перевагу, але обидві команди стали обережніші в захисті. Незадовго до кінця тайму Міхаель Баллак виконував штрафний метрів з 18, але пробив вище. Італійці свої перспективні атаки до гострих ударів не довели.

Додатковий час італійці, отримавши після замін двох додаткових нападаючих, почали активніше. Алберто Джілардіно вдарив в штангу на 92-й хвилині. Він обіграв Баллока на лицьовій лінії і вдарив з трьох метрів, підрізаючи власний рух. Дзамбротта з кута штрафної сильно ударив за хвилину в хрестовину.

Німці доклали зусиль, щоб вирівняти становище і теж створили декілька досить напружених моментів біля воріт суперників. На 105-й хвилині Подольський згаяв реальну можливість забити гол – замикаючи простріл справа від Одонкора, він з 9 метрів пробив мимо воріт.

Після кутового біля своїх воріт на 107-й хвилині італійці відразу перейшли в контратаку, довели до кутового біля воріт Німеччини, але Леманн узяв м`яч, і німці негайно повернулися до штрафної Італії – удар Лама пройшов вище воріт. Гра на кілька хвилин повернулася до єдиноборств у середині поля. Клінсманн змінив Мирослава Клозе на Олівера Нойвілла. Сторони обмінюються гострими проходами, але до гольових загроз ситуація доходить лише зрідка.

114-а хвилина. Італійці майже біля лінії воріт тричі намагаються обвести Леманна для удару. І ось вже Буффон рятує Італію після удару Подольського під штангу (німець після швидкого проходу команди одержав точний пас справа).

118-а. Удар Пірло з 20 метрів, Леманн переводить на кутовий. І... на 119-й хвилині Фабіо Гроссо завершує тривалий наполегливий розіграш у штрафній точним ударом на дальню штангу. 1:0.

120-а хвилина. Коли німці рвонулися відіграватися, Італія провела контратаку. Джилардіно м`яким пасом вивів на удар дель П`єро. 2:0.

Італія у фіналі.