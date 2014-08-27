Українські олімпійці везуть з Нанкіну 29 медалей

На Іграх українська збірна здобула 29 нагород, серед яких 9 золотих, 9 срібних та 11 бронзових, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Повний перелік українських чемпіонів і призерів Ігор виглядає таким чином.

Чемпіони ЮОІ: Михайло Романчук (плавання, 400м вільним стилем), Павло Коростильов (кульова стрільба, пневматичний пістолет),

Анастасія Малявіна (плавання, 200м брасом), Ангеліна Калініна (теніс, жіночі пари), Єлизавета Бабій (легка атлетика, стрибки у довжину),

Юлія Левченко (легка атлетика, стрибки у висоту), Гліб Піскунов (легка атлетика, метання молота), Антон Кузнецов (сучасне п'ятиборство, змішана естафета), Раміль Гаджиєв (бокс, 73 кг).

Срібні призери: Богдан Ядов (дзюдо, 66кг), Михайло Романчук (плавання, 800м вільним стилем), Денис Вороновський (тхеквондо, +73кг), Владислав Грико (спортивна гімнастика, вправи на коні), Альона Белякова (легка атлетика, метання диску) , Джойс Коба (легка атлетика, 200м), Людмила Лузан (каное-одиночка, спринт), Ганна Красношлик (стрибки у воду, 3м), Олександр Малосілов (легка атлетика, змішана естафета 8х100м).

Бронзові призери: Анастасія Малявіна (плавання, 100м брасом), Софія Зенченко (важка атлетика, 63кг), Людмила Дроздова (дзюдо, змішана команда), Юлія Міюц (тхеквондо, +63кг), Вікторія Сухорукова (стрільба кульова, пневматична гвинтівка, змішана команда), Руслан Валітов (легка атлетика, метання диску), Владислав Грико (спортивна гімнастика, вправи на кільцях), Збірна України з велоспорту у складі Дар'ї Ткачової, Анжеліки Тетерич, Владислава Нізицького, Рината Удода (командна естафета), Олександр Масик (греко-римська боротьба, 42кг), Олена Кремзер (жіноча боротьба, 52кг), Пилип Ткаченко (стрибки у воду, командні змагання).

Як повідомляв УНІАН, ІІ літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

Спортивна програма завершується 27 серпня. Завтра відбудеться лише Церемонія закриття Ігор.