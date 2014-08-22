Гравець польського "Леха" Теодорчик їде в київське "Динамо"
16:04, 22 серпня 2014Спорт
0
Гравець польського футбольного клубу "Лех" Лукаш Теодорчик не візьме участь в найближчій грі чемпіонату Польщі у складі своєї команди, тому що їде на медобстеження в київське "Динамо", після чого, найімовірніше, підпише контракт з українським клубом.
Теодорчик найближчим часом може перейти в "Динамо" / lechpoznan.pl
Про це повідомляє офіційний сайт польського клубу.
Гравець перейшов у команду з Познані на початку 2012 року. За "Лех" він провів 29 матчів і забив 9 голів. До цього нападник провів три роки в "Полонії" з Варшави, де зіграв 30 матчів (10 голів). Також футболіст постійно викликався до збірних Польщі різного віку (U-20, U-21 і національну).
За даними Transfermarkt вартість гравця на ринку становить 2 млн. євро.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter