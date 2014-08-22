Оприлюднено склад збірної України з футболу на стартовий матч відбору Євро-2016

Головний тренер національної команди України Михайло Фоменко оголосив список із 28 гравців, викликаних для підготовки та участі у вересневих матчах збірної - товариському проти Парагваю і відбірковому до Євро-2016 проти Словаччини.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. Склад збірної виглядає таким чином: воротарі - Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Дніпро» Дніпропетровськ), Дмитро Безотосний («Чорноморець» Одеса); захисники - В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Іван Ордець (усі − «Шахтар»), Євген Хачеріді, Євген Макаренко (обидва - «Динамо» Київ), Артем Федецький («Дніпро»); півзахисники - Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Денис Гармаш, Роман Безус (усі − «Динамо»), Руслан Ротань, Євген Шахов (обидва - «Дніпро»), Микола Морозюк («Металург» Донецьк), Тарас Степаненко («Шахтар»), Едмар Галовський, Павло Ребенок (обидва - «Металіст» Харків), Дмитро Хомченовський («Зоря» Луганськ), Кирило Ковальчук («Чорноморець»), Артем Громов («Ворскла» Полтава), Анатолій Тимощук («Зеніт» Санкт-Петербург, Росія); нападники: - Роман Зозуля («Дніпро»), Олександр Гладкий («Шахтар»), Володимир Гоменюк («Металіст»), Пилип Будківський («Зоря»). Як повідомляв УНІАН, товариський матч Україна - Парагвай відбудеться 3 вересня. Стартова гра нашої збірної у кваліфікації до Євро-2016, проти команди Словаччини, відбудеться 8 вересня. Обидві гри пройдуть у Києві, на НСК "Олімпійський".

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