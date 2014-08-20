"Дніпро" виграв у "Хайдука" в першому матчі плей-офф Ліги Європи

Доля гри вирішилася в кінцівці другого тайму.

Перший тайм гри пройшов у рівній позиційній боротьбі і команди швидше придивлялися один до одного, ніж створювали небезпечні моменти. І лише після перерви пішла швидка комбінаційна і результативна гра.

Рахунок на 47-й хвилині відкрили гості. Тіно-Свен Сушич отримав м'яч після невдалих дій захисника "Дніпра" Дугласа з лінії воротарського точно вдарив по воротах. Утім, минуло лише 3 хвилини і Нікола Калинич зрівняв результат. Після навісу Гами з лівого флангу Федецький і Селезньов не дотяглися до м'яча, але дезорієнтували воротаря суперника і той не зумів спіймати м'яч. Набіг Калініч в дотик пробив по воротах свого хорватського однофамільця - 1:1.

Доля матчу вирішилася на 88-й хвилині, коли дуже важливий гол з точки зору двоматчевого протистояння забив Євген Шахов. Матос навісив з правого флангу і вискочив з-за спин захисників Шахов головою з лінії воротарського пробив під воротарем - 2:1.

Таким чином, дніпропетровці виграли першу з двох ігор плей-офф.

Доля путівки в основний турнір Ліги Європи вирішиться у матчі-відповіді в Спліті, який відбудеться 28 серпня.