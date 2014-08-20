Збірна України завоювала четверту медаль на Іграх в Нанкіні

У фінальному запливі на 100 метрів брасом з результатом 1 хвилина 08.16 секунди дворазова призерка чемпіонатів Європи серед юніорів фінішувала третьою, оновивши свій особистий рекорд, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Першу та другу сходинки на п’єдесталі посіли представниці Литви (Рута Мелюте) та Китаю (Юн Хе) відповідно.

Як повідомляв УНІАН, II літні юнацькі Олімпійські ігри проходять у китайському Нанкіні з 16 по 28 серпня. За олімпійські медалі змагаються практично чотири тисячі спортсменів з 204 країн.

На даний момент у збірної України чотири нагороди - два золота, срібло й бронза.