Федерація баскетболу вперше проведе матч всіх зірок

Федерація баскетболу України 4-5 квітня проведе у Донецьку матчі всіх зірок національної суперліги серед чоловічих команд та їх дублюючих складів. Про це сьогодні на прес-конференції в Сумах, де проходять ігри "Фіналу чотирьох" Кубку України, повідомив президент федерації Олександр ВОЛКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ВОЛКОВА, "матчі "All stars game" пройдуть в Україні вперше і відбудуться за регіональним поділом Північ-Південь. За Північ виступатимуть гравці із клубів суперліги з Києва, Львова, Черкас, Рівного та Сум. Баскетболісти з інших команд складуть збірну Півдня. Дублери зіграють свій матч 4 квітня, а наступного дня зустрінуться збірні всіх легіонерів та українських спортсменів, що грають у суперлізі, - розповів президент ФБУ.

За словами О.ВОЛКОВА, у понеділок на офіційному веб-сайті федерації буде відкрито голосування серед вболівальників, які сформують перші п`ятірки збірних дублерів. Другі п`ятірки оберуть баскетбольні фахівці. Ще по одній кандидатурі матимуть право назвати представники федерації та організатори змагань – донеччани.

Частину витрат по організації цих матчів візьме на себе ФБУ, решту – приймаюча сторона, тобто Донецьк. У рамках матчу "All stars game" 5 квітня відбудеться кілька конкурсів серед баскетбольних снайперів, захисників тощо.

О.ВОЛКОВ також повідомив, що сьогодні під час засідання президії ФБУ було затверджено список із 36 гравців-кандидатів до національної збірної команди України.

"Віднині ФБУ буде виплачувати клубам компенсаційні кошти за гравців збірної, які гратимуть в офіційних іграх за національну команду, а також оплачуватиметься кожен день їхнього перебування у збірній", - запевнив О.ВОЛКОВ.