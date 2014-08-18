ФФУ має намір перерахувати на потреби військового госпіталю 1 мільйон гривень

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявив президент ФФУ Анатолій Коньков.

Зокрема, Коньков відзначив: "На Виконкомі ми прийняли рішення, що перерахуємо 1 мільйон гривень у військовий госпіталь, який надає допомогу постраждалим у військових діях".

Також Коньков додав: "У важкий час ми з вами живемо. На нашій території іде війна, вона не може залишати байдужими всі сфери і підрозділи. Ми зі свого боку намагаємося якось допомогти і людям, і військовим. Проводимо матчі клубів та національних команд, можемо допомогти матеріально".