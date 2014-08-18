Дві українські тенісистки поліпшили свої позиції у рейтингу WTA

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

У Світоліної на даний момент 1405 очок і вона піднялася з 39-го на 34-е місце. У свою чергу, Цуренко має 439 балів і вона піднялася зі 131-го на 128-е місце.

У топ-10 відбулася одна зміна. Сербка Ана Іванович піднялася з 11-го на 9-е місце, випередивши сербку Олену Янкович та Вікторію Азаренко з Білорусі. Рейтинг кращих гравців світу, як і раніше, очолює американка Серена Вільямс. Слідом за нею йдуть Сімона Халеп з Румунії, Лі На (Китай) - Петра Квітова (Чехія) і Агнгешка Радванська (Польща).

У так званій "гонці чемпіонів", альтернативному рейтингу WTA, де враховуються результати за 2014-й рік, лідирує росіянка Марія Шарапова.

Успіх Світоліної в рейтингу став можливий завдяки вдалому виступу спортсменки на турнірі в американському Цинциннаті, де минулого тижня вона обіграла чинну чемпіонку Уімблдону-2014 Квітову, але потім поступилася в 1/4 фіналу Іванович.