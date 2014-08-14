На звання кращого футболіста Європи претендують Нойер, Роббен і Роналду

У липні в ході першого раунду голосування журналістів з усіх 54 національних асоціацій УЄФА була визначена десятка кандидатів, а тепер представники ЗМІ склали трійку претендентів на нагороду, повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.

Роналду в четвертий раз поспіль потрапив у шорт-лист кандидатів на нагороду, яка присуджується з 2011 року. Втім, поки португалець її жодного разу не отримував. У минулому сезоні він знову продемонстрував дуже яскравий футбол, в тому числі побивши рекорд за кількістю голів в окремо взятому розіграші Ліги чемпіонів. Свій 17-й і останній м'яч у кампанії він провів у фіналі турніру з "Атлетіко", реалізувавши пенальті і закріпивши перемогу "Реала", який завоював довгоочікуваний десятий Кубок європейських чемпіонів.

Перший номер збірної Німеччини відіграв всі матчі своєї команди на чемпіонаті світу, що завершився перемогою бундестім". Нойєр провів на нуль чотири з семи поєдинків в Бразилії, запам'ятавшись також тим, що нерідко залишав ворота і допомагав захисникам далеко від своїх володінь. У минулому сезоні він у складі "Баварії" оформив "золотий дубль" на внутрішній арені. 10 серпня Нойєр вдруге отримав нагороду кращому футболісту Німеччини за підсумками року. Ніколи раніше він не потрапляв в шорт-лист з трьох претендентів на нагороду Кращому футболісту Європи.

У свою чергу Роббен трьома голами допоміг збірній Нідерландів дістатися до півфіналу ЧС-2014. Так, він оформив дубль у матчі з іспанцями (5:1) на груповому етапі. У минулому сезоні голландець забив за "Баварію" 21 гол - ще більш високу результативність у мюнхенському клубі продемонстрували тільки нападники Томас Мюллер і Маріо Манджукіч.

Фінальний тур голосування, за результатами якого визначиться переможець, відбудеться 28 серпня в Монако під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.