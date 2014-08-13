Тренер збірної України з баскетболу Фрателло: кондиції лідерів мають покращитися до ЧС

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Зокрема, Фрателло зазначив: "На турнірах у Франції та Іспанії ми зіграємо п’ять матчів протягом семи днів з сильними командами, які виступатимуть на чемпіонаті світу і тепер наше завдання надати побільше хвилин гравцям, на котрих припадатиме найбільше ігрового часу. Ротація зміниться, хвилин побільшає, кондиції мають покращитися і ми повинні грати як команда протягом більшого ігрового часу. Так, у нас важкі тренування, але інші команди теж багато працюють, це нормально, потрібно постійно піднімати планку, тільки так можна досягнути вищого рівня. На відпочинок часу немає, 5 матів за 7 днів! Хіба що милуватися краєвидами у вікно автобуса між переїздами".

Що стосується попередньго збору, де українці програли обидва матчі командам Литви та Великобританії, тренер зауважив: "Я засмучений темпом гри. Ми приїхали на збір з великою кількістю гравців, можливо, аж занадто великою. Ми хотіли дати їм шанс перед відсівом, тож усім давали хвилини. Тепер потрібно серйозніше поставитися до ігрового часу, нарощувати хвилини для гравців, які гратимуть найбільше часу на чемпіонаті світу. Минулого року ми до останнього можливого моменту тримали у складі збірної 14 гравців. Ми хотіли підстрахуватися на випадок травм, я ще точно не знаю, коли буде останній відсів. Нещодавно ми залишили 16 гравців. На жаль, у нас зараз двоє травмованих – Гладир та Пустовий. Невідомо скільки часу знадобиться їм на відновлення".

Також тренер окремо виділив новачка та наймолодшого гравця команди лідера юнацької збірної України (вік гравців - до 19 років) Святослава Михайлюка: "Михайлюк отримав можливість зіграти за збірну, і це добре, тому що до цього я не спостерігав за його грою наживо, лише на відео. Святослав провів з нами кілька тренувань, у першій грі я випустив його на паркет зовсім на трохи, я дав йому можливість поспостерігати за грою такого рівня. У наступному матчі я відчув, що Святослав має отримати шанс зіграти кілька хвилин. І він зіграв їх. Він усвідомлював, що багато чого не знав з того, що ми робимо, адже приєднався до нас досить пізно. У нас було лише декілька днів спільних тренувань. Але він дуже плідно працював, десь не знав як взаємодіяти з гравцями, як правильно діяти у захисті. Я сказав йому: «Не переживай, просто грай, неможливо думати про стільки речей одночасно». Святослав гарно себе проявив, з ним усе гаразд. Протягом наступних 17 днів у Михайлюка ще буде шанс себе проявити. Ми повинні подивитися. Було б добре, якби він приєднався до нас на початку зборів, але він виступав за юніорську збірну. До його появи ми провели вже 23 чи 24 тренування, йому потрібно це надолужити. А у нього було лише 3 чи 4 тренування. Але він впорається, він розумний молодий чоловік, у нього баскетбольні мізки, мислення. Він схоплює все нальоту. У нього багато домашніх завдань. Все буде добре".

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з баскетболу відбудеться в Іспанії з 30 серпня по 14 вересня. Для збірної України це буде дебютний турнір, на який вона потрапила завдяки вдалому виступу на Євробаскеті-2013 у Словенії, де посіла підсумкове 6-те місце.