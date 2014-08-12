Президент ФФУ Коньков звернувся до ФІФА та УЄФА щодо ситуації з кримськими клубами

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

"Ми стали свідками того, як Виконком Російського футбольного союзу незаконно та безпідставно прийняв до свого складу українські клуби з Кримського півострова. Знаючи, що РФС офіційно не проінформував ані УЄФА, ані ФІФА з цього питання, вважаю за необхідне довести до вашого відома, що 12 серпня три українські клуби взяли участь у розіграші Кубка Росії. Ми з вами розуміємо, що подібна діяльність РФС йде всупереч зі статутними нормами ФІФА, УЄФА, ФФУ та самого РФС. Як президент української національної асоціації, звертаюся до вас із проханням вжити необхідних заходів щодо вирішення ситуації, що склалася, включаючи застосування законних санкцій до сторони, яка порушила регламенти та ігнорує базові принципи вищих футбольних інстанцій", - йдеться у заяві керманича ФФУ.

Окрім того, у заяві висловлена й позиція ФФУ щодо цього питання: "Наша позиція стосовно клубів та колективних членів, які розміщені на території півострова Крим, залишається незмінною та принциповою. Це питання всього українського футболу. Крим – є частиною України, тому всі футбольні суб’єкти Криму знаходяться під юрисдикцією Федерації футболу України".

Підсумовуючи, Коньков зазначає: "Просимо якнайшвидше надати відповідь та роз’яснення стосовно «кримського питання». Від вас залежить майбутнє не тільки українського, а й світового футболу".

Як повідомляв УНІАН, кримські клуби провели перші матчі в Кубку Росії 12 серпня, а виступи в чемпіонаті Росії (Друга ліга, зона «Південь») почнуть 20 серпня.

Бюро виконкому Російського футбольного союзу (РФС) 31 липня затвердив виступ клубів з Криму і Севастополя в сезоні-2014/15 у другому дивізіоні першості Росії зони "Південь" за умови проходження ними необхідних процедур допуску до змагань, які тривають поточні дні. В турнірі зазначеної зони виступлять севастопольський СКЧФ, сімферопольський ТСК та ялтинська "Перлина".

Разом з тим, це рішення суперечить нормам міжнародної та європейської футбольних асоціацій - ФІФА і УЄФА, згідно з яким клуби з однієї футбольної асоціації (в даному випадку - української), не можуть самовільно переходити в іншу. Як відомо, ФФУ дозволу українським клубам на перехід під юрисдикцію РФС не давало. У зв'язку з цим, РФС може опинитися в міжнародній ізоляції, бути вигнаною з членів ФІФА та УЄФА. Крім того, у Росії можуть забрати право на організацію ЧС-2018.

В УЄФА в останні дні заявляють, що поки вивчають це питання. У ФФУ пообіцяли визначитися з офіційною позицією щодо рішення РФС на Виконкомі організації. Правда, з датою засідання члени федерації поки не визначилися.