"Дніпро" розгромив "Карпати" у матчі УПЛ (відео голів)

У Дніпропетровську завершився матч 3-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро" обіграв львівські "Карпати" з рахунком 4:0.

Доля матчу вирішилася у другому таймі.

"Дніпро" з самого початку гри володів перевагою, але протягом 45 хвилин суперник стримував атаки і зумів звести тайм внічию - 0:0.

Втім, вже на початку другого тайму, на 47-й хвилині, Бруно Гама відкрив рахунок.

Надалі господарі поля лише збільшували свою перевагу. На 65-й хвилині гол забив Євген Шахов.

На 74-й хвилині Шахов відзначився дублем.

А на 83-й хвилині гол забив Нікола Калініч.

Раніше в цьому турі донецький київське "Динамо" зіграло внічию з донецьким "Олімпіком" - 0:0, "Шахтар" виграв у харьківського "Металіста" - 1:0, ужгородська "Говерла" і полтавська "Ворскла" зіграли внічию - 0:0, а в матчі донецького і запорізького "Металургів" був зафіксований рахунок 1:1.

На даний момент у "Шахтаря" та "Дніпра" по 9 очок, "Динамо" - 7.