Помер видатний футболіст і тренер Андрій Баль
14:48, 09 серпня 2014Спорт
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9 серпня на 57-му році життя помер відомий тренер та футболіст Андрій Баль.
Помер 4-кратний чемпіон СРСР з футболу Андрій Баль / dynamo.kiev.ua
Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).
Баль різко відчув себе погано вранці, під час матчу ветеранів на стадіоні ім. Баннікова, в якому також брав участь. Найімовірніше, у гравця не витримало серце.
У складі київського «Динамо» Андрій Баль чотири рази перемагав в чемпіонаті СРСР і чотири рази в Кубку СРСР, ставав володарем Кубка кубків УЄФА. У складі збірної СРСР виступав на Кубку світу-1982, у складі юніорської збірної СРСР ставав чемпіоном світу і чемпіоном Європи.
В останні роки Андрій Баль працював в структурі ФК «Динамо» - спочатку асистентом тренера, потім тренером-селекціонером.
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