Помер видатний футболіст і тренер Андрій Баль

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Баль різко відчув себе погано вранці, під час матчу ветеранів на стадіоні ім. Баннікова, в якому також брав участь. Найімовірніше, у гравця не витримало серце.

У складі київського «Динамо» Андрій Баль чотири рази перемагав в чемпіонаті СРСР і чотири рази в Кубку СРСР, ставав володарем Кубка кубків УЄФА. У складі збірної СРСР виступав на Кубку світу-1982, у складі юніорської збірної СРСР ставав чемпіоном світу і чемпіоном Європи.

В останні роки Андрій Баль працював в структурі ФК «Динамо» - спочатку асистентом тренера, потім тренером-селекціонером.