Чоловіча та жіноча збірні України виграли у черговому турі Олімпіади

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Чоловіча команди виграла у збірної Швейцарії з рахунком 3,5:0,5 очка. Василь Іванчук виграв у Яніка Пеллетьє, Руслан Пономарьов - у Яна Галлахера, Олександр Моїсеєнко - у Оттмара Курманна. Внічию зіграли Павло Ельянов і Нікос Георгіадіс.

У свою чергу, жіноча збірна України здолала команду Болгарії з рахунком 3:1. Внічию зіграли Ганна Музичук - Антуанета Стефанова та Інна Гапоненко - Магдалена Войська. Марія Музичук здолала Іванку Віденову, а Наталія Жукова виграла у Анастасії Ніколової.

Таким чином, після 6 турів у чоловічої збірної України 9 командних очок з 12 можливих і 17 особистих із 24 можливих. Команда займає 20-е місце в таблиці. У жіночої збірної 9 командних і 16 особистих очок. Вона займає в таблиці 16-е місце.

Як повідомляв УНІАН, 41-а Всесвітня шахова Олімпіада проходить в Тронхеймі (Норвегія) з 1 по 14 серпня.