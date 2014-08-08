Гравець баскетбольного "Будівельника" Анісімов перейшов до литовського "Нептунаса"

Про це повідомляє basket.com.ua.

Контракт розрахований на один рік. Анісімов останні чотири сезони провів у київському БК "Будівельник", де виграв три титули Суперліги і двічі вигравав Кубок України.

У минулому сезоні Євроліги Анісімов у складі київської команди набирав 3,4 очка і 0,4 підбору в середньому за гру. В Єврокубку він в середньому набирав 7,6 очка і робив 2,9 підбирань.

У сезоні 2006/2007 Анісімов вже виступав за "Нептунас". Крім того, раніше він допоміг інший литовській команді з Вільнюса "Летувос Рітас" виграти Балтійську лігу, Кубок Балтики, чемпіонат Литви, Кубок Литви і Єврокубок.