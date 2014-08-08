Суперник Кличка вважає, що сьогодні суперважка вага сильніше, ніж в епоху Тайсона
Обов'язковий претендент на титул IBF, яким володіє чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимир Кличко, болгарин Кубрат Пулєв вважає, що нинішня королевська категорія дуже сильна.
Про це він заявив в одному з передматчевих інтерв'ю, повідомляє Sportbox.ru з посиланням на Worldboxingnews.
«Той факт, що надважка вага в Америці не знаходиться на належному рівні, не означає, що справа подібним чином йде у всьому світі, - говорить Пулєв. - Якраз навпаки, вважаю, що сьогодні королевська категорія краще, ніж у часи Тайсона. Є чимало справжніх бійців, дуже сильних боксерів. Хотів би виступити за океаном, але досі мені не траплялася така можливість. Також добре було б провести бій з Тайсоном Ф'юрі, щоб закрити йому рот».
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко-Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.
Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованому ТМ «Агробізнес».