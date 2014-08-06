Воротар київського "Динамо" Коваль перейшов до ужгородскої "Говерли"
15:18, 06 серпня 2014Спорт
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Перед матчем 3-го туру української футбольної Прем`єр-ліги ФК «Говерла» поповнила свій склад воротарем київського «Динамо» Максимом Ковалем.
Максим Коваль змінив "Динамо" на "Говерлу" / prosport.tsn.ua
Голкіпер виступатиме в команді на правах оренди під номером "21", повідомляє прес-служба ужгородського клубу.
Серед новобранців команди нинішнього сезону є ще ряд футболістів столичного «Динамо», які виступають на правах оренди – нападник В’ячеслав Панфілов, захисник Віталійс Ягодінскіс та півзахисник Віталій Каверін.
На даний момент "Говерла" займає 11-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши у двох матчах 1 очко. В 3-му турі команда на своєму полі в Ужгороді прийматиме полтавську "Ворсклу".
Раніше Коваль неоднаразово висловлював намір піти з "Динамо", де він отримує обмаль ігрового часу.
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