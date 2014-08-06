Воротар київського "Динамо" Коваль перейшов до ужгородскої "Говерли"

Голкіпер виступатиме в команді на правах оренди під номером "21", повідомляє прес-служба ужгородського клубу.

Серед новобранців команди нинішнього сезону є ще ряд футболістів столичного «Динамо», які виступають на правах оренди – нападник В’ячеслав Панфілов, захисник Віталійс Ягодінскіс та півзахисник Віталій Каверін.

На даний момент "Говерла" займає 11-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши у двох матчах 1 очко. В 3-му турі команда на своєму полі в Ужгороді прийматиме полтавську "Ворсклу".

Раніше Коваль неоднаразово висловлював намір піти з "Динамо", де він отримує обмаль ігрового часу.