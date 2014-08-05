Тренер Кличка: «Пулєв унікальний, він не боїться Володимира»

Про це повідомляє boxingnews.com.ua з посиланням на Bayloric TV.

«Це буде дуже цікавий бій, тому що Пулєв - унікальний боксер. Унікальний він у тому, що не боїться Володимира. Тому я думаю, що бій буде конкурентним. Володимир переможе, але бій буде конкурентним. У Пулєва дійсно хороший джеб, та й взагалі він хороший боксер. Ми поважаємо його, як суперника. Ми підберемо кращих спаринг-партнерів, які можуть копіювати його стиль, щоб перемогти його», - сказав Джеймс Алі Башир.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованому ТМ «Агробізнес».