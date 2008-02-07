Шева - серед десяти найсексуальніших футболістів

Попереду красень Бекс

Український форвард "Челсі" Андрій Шевченко зайняв дев`яте місце в опитуванні "найсексуальніший футболіст" за версією The People`s Club. Виграв опитування півзахисник "Лос-Анджелес Гелексі" Девід Бекхем. Так виглядає перша десятка: 1. Девід Бекхем ("Лос-Анджелес Гелексі", Англія) 2. Тьєрі Анрі ("Барселона", Франція) 3. Фреді Люнгберг ("Вест Хем", Швеція) 4. Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалія) 5. Фернандо Торрес ("Ліверпуль", Іспанія) 6. Паоло Мальдіні ("Мілан", Італія) 7. Кака ("Мілан", Бразилія) 8. Майкл Оуен ("Ньюкасл", Англія) 9. Андрій Шевченко ("Челсі", Україна) 10. Френк Лемпард ("Челсі", Англія) Сегодня

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