"Іллічівець" зіграв внічию з "Чорноморцем" в останньому матчі туру УПЛ

Гра "Іллічівець" - "Чорноморець", за взаємною домовленістю сторін, проходила в Одесі.

Доля матчу вирішилася в першому таймі, який став надрезультативним. Гра проходила з перемінним успіхом. Так, рахунок на 8-й хвилині відкрив гравець "Іллічівця" Олексій Довгий. А вже на 15-й хвилині одесит Руслан Фомін відновив рівновагу. На 20-й хвилині Анатолій Діденко вже вивів одеситів вперед. Але, на 26-й хвилині, ще один гравець "Чорноморця" Михайло Сіваков забив гол у власні ворота, відновивши рівновагу - 2:2. Вдруге одесити вийшли вперед на 30-й хвилині, коли Олексій Гай забив третій гол. Але, на 37-й хвилині маріуполець В'ячеслав Чурко в черговий раз зрівняв рахунок - 3:3.

У другому таймі гра була набагато більш стриманою і обидві команди не зуміли забити жодного гола.

Як повідомляв УНІАН, раніше в другому турі, донецький "Шахтар" виграв у Полтаві у "Ворскли" - 2:1, київське "Динамо" в Харкові обіграло "Металіст" також з рахунком 2:1, дніпропетровський "Дніпро" обіграв у Луцьку "Волинь" - 1:0, донецький "Олімпік" на нейтральному полі в Києві переграв луганську "Зорю" - 1:0, запорізький "Металург" переграв ужгородську "Говерлу" - 2:1, а львівські "Карпати" програли донецькому "Металургу" - 0:1.

Таким чином, після двох турів УПЛ максимальну кількість очок зберегли "Шахтар", "Дніпро" та "Динамо" - по 6. У "Чорноморця" - 4 бали і одноосібне 4-е місце. У "Металіста" - 3 очки і команда ділить 5-7 місця з "Волинню", запорізьким і донецьким "Металургами".