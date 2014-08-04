Кличко перед титульним боєм захистить від провокацій спеціаліст з промислового шпигунства

Про це повідомляє sportbox.ru.

Слід зазначити, що Кличко завершив початкову підготовчу фазу до поєдинку проти обов'язкового претендента на титул IBF болгарина Кубрата Пулєва у Флориді і вилетів на спаринг-сесію у тірольському містечку Австрії.

Георгій С. вже встановив шпигунські камери в залі, де працює Кличка з метою запобігання прихованої зйомки Володимира в парах. Зараз він разом з охороною готелю, де проживає і тренується Кличко, розробляє оборонну концепцію захисту від небажаних візитів Бріггса.

Нагадаємо, що між Кличком і Бріггсом в останній час сталася низка інцидентів. Американський боксер постійно провокує українця, бажаючи таким чином домогтися зустрічі з ним у ринзі. Зокрема, останній інцидент стався в ресторані, де українець збирався пообідати, але увірвався до закладу Бріггс відібрав у українця тарілку з їжею і демонстративно почав їсти. У відповідь, Володимир вилив на американця склянку води. Після того як Бріггс скинув зі столу всю посуд його скрутили і вивели. Йдучи Бріггс наступив на осколки битого посуду і травмував ногу, провівши після цього деякий час у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко-Пулєв відбудеться 6 вересня в німецькому Гамбурзі.

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